Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.

Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".

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Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Политика Евросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.

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Политика Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.