Политика
RT на русскомСуд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»
Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
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Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд»
Комсомольская правдавчера в 19:33
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Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
Политика
Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина
Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Общество
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Политика
Евросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.
Экономика
Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Армия и оружие
Япония раскрывает планы по созданию гиперзвукового оружия
Япония обрисовала свою дорожную карту исследований и разработок собственного гиперзвукового оружия, тем самым подтверждая, что она стремится к наращиванию оборонного потенциала, и предоставила более подробную информацию о видах угроз, на нейтрализацию которых нацелен Токио с этим новым классом оружия.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Политика
Россия с 18 марта ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства
С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Политика
Лукашенко не хочет закрывать границы страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Общество
В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
Технологии
О подготовке к полету на Марс рассказали в «Роскосмосе»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что на Марсе обнаружили возможные следы органики.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Якутии из-за коронавируса
Как сообщалось ранее, в Якутии отменили все мероприятия с массовым скоплением людей, кроме Якутского международного кинофестиваля.
Финансы
Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей
Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Политика
Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине
На оперативном совещании в понедельник Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для тех, кто находится на карантине.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.