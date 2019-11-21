Общество
РБКСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости. Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый срок. Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы.РИА Новости11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Игры
Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Здоровье
Самарским частным клиникам предложили отказаться от абортов
Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Хоккей
«Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту»
«Авангард» к матчу с «Автомобилистом» понес очередную потерю – не смог выйти на лед получивший травму во встрече с «Салаватом» Роб Клинкхаммер.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Хоккей
«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду разгромил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Наука
Новое гибридное устройство способно не только улавливать, но и хранить солнечную энергию
Новая технология, предложенная исследователями из Университета Хьюстона, улавливает тепло от солнца и сохраняет его в виде тепловой энергии.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Интернет
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»
Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».