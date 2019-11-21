Общество

РБКРБКСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
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Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости. Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый срок. Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

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