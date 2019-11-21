Общество
РБКСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
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Общество
Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда
Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
Политика
Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике
Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Футбол
Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена
Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».
Футбол
Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Игры
Игры Pokemon Sword и Shield подняли в Британии продажи Nintendo Switch
Политика
Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
Немецкий частный детектив решил дать показания по делу MH17
Адвокат частного детектива назвал это предложение "последней возможностью следствия узнать правду о катастрофе".
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Армия и оружие
Либеральные СМИ ради денег замалчивают зверства боевиков в Сирии
Либеральные издания умалчивают заслуги российских солдат и опускают зверства боевиков в Сирии.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Армия и оружие
Су-35С превзошел все истребители четвертого поколения США
Лучший российский "Фланкер" Су-35С превосходит все американские истребители четвертого поколения.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Здоровье
В Уфе из поликлиники №51 массово уволились врачи
В сентябре этого года из поликлиники № 51 в Уфе уволились 13 сотрудников.