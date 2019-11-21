Общество

РБКРБКСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
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Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

РИА Новости11:30

Суд в США приговорил российского хакера Лисова к четырем годам тюрьмы

Коммерсантъ12:21

Суд в США вынес приговор россиянину Лисову

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Газета.Ru11:40

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RT на русском11:35

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

РБК12:49

Россиянина Лисова приговорили в США к четырем годам заключения

ТАСС11:54
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Путин назвал причины распада СССР

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