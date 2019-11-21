Общество

РБКРБКСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
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Программист Лисов получил в США четыре года тюрьмы

Газета.Ru15:49

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

РБК12:49

Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

РИА Новости11:30

Суд в США вынес приговор россиянину Лисову

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Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы

RT на русском11:35

Суд в США приговорил российского хакера Лисова к четырем годам тюрьмы

Коммерсантъ12:21

Россиянина Лисова приговорили в США к четырем годам заключения

ТАСС11:54
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Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
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УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

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Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
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Армия и оружие

Курдские террористы незаконно задержали двух журналистов в Сирии

Корреспонденты новостных порталов «Аль-Ахбария» и «Аль-Манар» Мохаммед Тауфик аль-Сагир и Халед Абдель-Хасан незаконно заключены в тюрьмы курдских террористов с боевиками ИГ (запрещена в РФ) недалеко от города Камышлы.
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Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Новое гибридное устройство способно не только улавливать, но и хранить солнечную энергию

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