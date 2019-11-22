Общество
РосбалтСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Российский программист Станислав Лисов приговорен в США к четырем годам лишения свободы. С учетом уже отбытого срока, он выйдет на свободу через несколько месяцев.
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Происшествия
Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Здоровье
В России исследуют медицинскую марихуану
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
Министерство иностранных дел Боливии выразило протест правительству Мексики, в котором обвинило экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Армия и оружие
Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться (Foreign Policy)
Во время недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии, например, американские военные пользовались безопасными базами и сетями тылового обеспечения, которые простираются от территории США до вражеских границ.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Игры
В PlayStation Store стартовала «Чёрная пятница»: The Outer Worlds, Borderlands 3 и другие
В PlayStation Store стартовала «Чёрная пятница», которая продлится полторы недели — до 3 декабря.
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
Общество
Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных
Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
Футбол
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
Общество
Минфин РФ вступился за право покупать алкоголь с 18 лет
В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Авто
Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России
Кино
Вышел тизер «Чудотворцев: Темные века» с Дэниэлом Рэдклиффом
Общество
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Шоу-бизнес