Общество

РосбалтРосбалтСуд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Российский программист Станислав Лисов приговорен в США к четырем годам лишения свободы. С учетом уже отбытого срока, он выйдет на свободу через несколько месяцев.
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Адвокат: приговор россиянину Лисову в США - это победа

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Суд в США приговорил российского хакера Лисова к четырем годам тюрьмы

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Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы

RT на русском11:35

Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

РИА Новости11:30

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

РБК12:49
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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса

Министерство иностранных дел Боливии выразило протест правительству Мексики, в котором обвинило экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.
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В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

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Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
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Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
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Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться (Foreign Policy)

Во время недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии, например, американские военные пользовались безопасными базами и сетями тылового обеспечения, которые простираются от территории США до вражеских границ.
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Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Харламов и Асмус показали первый утренник дочери

Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
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Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
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Слух: Capcom рассчитывает выпустить ремейк Resident Evil 3 до конца 2020 года

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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации.
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Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Минфин РФ вступился за право покупать алкоголь с 18 лет

В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
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Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем

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