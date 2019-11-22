Российский программист Станислав Лисов приговорен в США к четырем годам лишения свободы. С учетом уже отбытого срока, он выйдет на свободу через несколько месяцев.

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

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