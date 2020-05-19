с чего всё началось

Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.

Космос К чему приведет начавшийся солнечный минимум Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду. 1

Экономика Эксперты ожидают роста производства свинины до 9% Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.

Общество В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19. 9

Футбол Нападающий «Краснодара» переболел коронавирусом 20-летний российский форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в интервью для Sport24 подтвердил, что переболел коронавирусом.

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова. 1

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 4

Здоровье Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости». 767

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России. 359

Футбол «Химки» могут объединиться с «Родиной» для участия в ФНЛ или РПЛ «Химки», получившие право выступать в РПЛ в следующем сезоне, могут объединиться с «Родиной», которая выступает в ПФЛ.

Происшествия На Кубани депутат Заксобрания задержан за хищение денег дольщиков Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Краснодар Сити», возглавляемое депутатом ЗСК, с августа 2015 года вело строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Краснодар» в Краснодаре. 49

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Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Политика Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании возможного преемника ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Музыка Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart. 762

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева. 8

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 52

Общество «Роснефть» подала в суд на РБК из-за венесуэльских активов «Роснефть» подала иск в суд на издание РБК о защите деловой репутации из-за материала о том, что рязанский ЧОП, которым владела компания, получил долю в ее бывших венесуэльских активах. 238

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 528

Хоккей СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Футбол Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.