с чего всё началось

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Транспорт «Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов "Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. 15

Общество Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса. 15

Общество Мясников развеял миф о ношении медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. 61

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 133

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 347

Общество Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).

Общество Власти протестируют варианты сокращения конфликтов с жителями из-за строек Среди способов взаимодействия: информирование — тексты на официальных сайтах консультирование — интервью с жителями соучастие — предлагается форма соучаствующего проектирования партнерство — механизмы софинансирования проектов Стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы в Екатеринбурге началась 13 мая 2019 года.

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 1

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 868

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 3

Футбол Кузяев хочет перейти в европейский клуб Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.

Общество Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.