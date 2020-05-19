с чего всё началось

Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 569

Общество В ФНС объяснили, как Единый регистр населения поможет россиянам Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) объяснили, как создание Единого федерального регистра населения отразится на помощи гражданам.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Авто Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.

Политика США заблокировали в Совбезе ООН заявление России по Венесуэле США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. 278

Общество Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде. 11

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 976

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима и установить пределы полномочий регионов в этой сфере.

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 937

Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 12

Политика Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой. 15

Происшествия В Алтайском крае умерли еще три пациента с COVID-19 Три пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Алтайском крае, выявлено 57 новых случаев заболевания, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 9

Хоккей Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.

Футбол Борис Колесников: Дорогие друзья! Ровно 11 лет Ровно 11 лет назад произошло одно из наиболее значимых событий в истории современного украинского спорта.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K