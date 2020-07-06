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Происшествия Путин отправил в отставку генерала МВД Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. 50

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 6,1K

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