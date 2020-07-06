Политика
RT на русскомСуд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»
Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Футбол
Дом Франка Рибери во Флоренции был ограблен прошлой ночью
По сведениям издания La Repubblica, прошлой ночью дом полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери во Флоренции был ограблен.
Bobsoccer 05:18
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Футбол
«Зенит» получит Кубок чемпионов РПЛ в среду после матча с «Сочи»
Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
Спорт-Экспресс 14:15
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Игры
Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077
Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.
3DNews 05:23
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
Экономика
Две тысячи новых рабочих мест создадут в Тверской области
Около 2 тысяч новых рабочих мест создадут в Тверской области.
Toptver.ru 11:02
Общество
В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ
В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).
REGNUM 03:30
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Общество
Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Архангельска 29.ru 02:42
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Происшествия
В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента
Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни. О самом убийстве уже сообщалось.
Аргументы недели вчера в 13:02
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода
Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода.
Татар-информ 13:03
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Политика
В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса
В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.
Ореанда-Новости 14:59
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»
С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Весна 13:51