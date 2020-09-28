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Известия

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американских властей об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов Google и Apple. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия в воскресенье, 27 сентября.В источнике
С чего всё началось
Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента Дональда Трампа о запрете на скачивание китайского приложения TikTok, передает
 The Wall Street Journal (WSJ).
РБК23:12
Подробнее о событии
3DNews

Запрет на скачивание TikTok в США блокирован судебным решением

3DNews23:56
РБК

Суд в США временно заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

РБК23:12
Российская газета

Суд заблокировал запрет США на скачивание TikTok

Российская газета22:44
Вести.Ru

Запрет на скачивание TikTok временно заблокирован судом в США

Вести.Ru00:04
ТАСС

В TikTok заявили, что продолжат диалог с властями о сделке по продаже соцсети

ТАСС22:27
Газета.Ru

TikTok заявил о намерении продолжить диалог с США по торговой сделке

Газета.Ru23:16
Известия

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Известия21:34

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
РИА Новости23:32
6

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
33

75% обломков, вращающихся вокруг Земли, не связаны с известными объектами

Интересный опрос, проведенный исследователями из Уорикского университета, показал, что 75% космического мусора, вращающегося вокруг нашей планеты, не могут быть связаны с известными объектами, присутствующими в общедоступных каталогах искусственных спутников.
V-kosmose.com26 сентября в 13:58
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В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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