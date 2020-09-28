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Известия

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американских властей об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов Google и Apple. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия в воскресенье, 27 сентября.В источнике
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РБК

SpaceX, Tesla, TikTok: за какими котировками следить сегодня

РБК02:15
Вести.Ru

Запрет на скачивание TikTok временно заблокирован судом в США

Вести.Ru00:04
Известия

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Известия21:34
3DNews

Запрет на скачивание TikTok в США блокирован судебным решением

3DNews23:56
ТАСС

В TikTok заявили, что продолжат диалог с властями о сделке по продаже соцсети

ТАСС22:27
Газета.Ru

TikTok заявил о намерении продолжить диалог с США по торговой сделке

Газета.Ru23:16
Российская газета

Суд заблокировал запрет США на скачивание TikTok

Российская газета22:44

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03

Кудрин оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Новый рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к новым ограничениям, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.
Ведомости03:03
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Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Аналитики говорят, что, прежде чем устанавливать такие высокие цели по Восточному полигону, нужно принять решение по ключевым развилкам, таким как строительство Северомуйского тоннеля-2 и специализация Транссиба на контейнерном движении.
Коммерсантъ17:55

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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