Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok
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Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok
Суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американских властей об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов Google и Apple. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия в воскресенье, 27 сентября.В источнике
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