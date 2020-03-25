Общество

РБКРБКСуд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сергей Менделеев, основатель биржи криптовалют Garantex, уверен, что решение суда относительно блокчейн-стартапа Telegram было ожидаемым. SEC ранее уже признавала криптовалюты ценными бумагами, подчеркнул предприниматель.
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с чего всё началось
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено
 во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомостивчера в 19:27

Подробнее о событии

Суд в США запретил передачу кибервалюты Gram покупателям

РИА Новостивчера в 18:17

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

РБК03:06

Telegram в США запретили передавать цифровые токены первичным покупателям

Вести.Ruвчера в 22:06

Суд в США запретил Telegram передачу цифровых токенов покупателям

ТАССвчера в 20:44

Суд в США встал на сторону SEC и запретил выпуск криптовалюты Telegram

Коммерсантъвчера в 20:11

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Ведомостивчера в 19:27

Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram

Газета.Ru03:23
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Общество

В Краснодаре проводят «коронавечеринки»

В Краснодаре проводят «коронавечеринки».
СочиСтрим 01:29
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Kleo.ru 04:21
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Компания 01:27
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Культура

Онлайн-экскурсию по выставке проведут сотрудники Новой Третьяковки

Всех любителей русского фольклора ожидает погружение в сюжеты известных былин и прогулка по подземельям и лесам, в которых происходят основные события знакомых с детства сказок.
Якиманка 02:36
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

На удаленный режим работы из-за коронавируса перешли 80% россиян

Почти 80% россиян перешли на домашний режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции, пишут «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 21:29
Технологии

Минкомсвязь ограничит «Доступный интернет» сайтами на российском ПО

Минкомсвязь решила ограничить "бесплатный интернет" сайтами на российском ПО.
Деловое.ТВ вчера в 06:31
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Политика

Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса

Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Lenta.ru 04:15
Наука

Выявлен скрытый симптом коронавируса

Как показало исследование, у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак – они на некоторое время теряют способность различать запахи.
Что происходит 04:17
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:51
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

РИА Карачаево-Черкесия 03:28
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Российская газета вчера в 04:10
Происшествия

Руководитель фирмы в Казани обманула горожан на 2,5 млн рублей

По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
БИЗНЕС Online 03:59
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Политика

Алексей Прасолов сложил полномочия спикера госсовета Удмуртии

Алексей Прасолов сложил полномочия председателя госсовета Удмуртии.
Коммерсантъ Ижевск 03:49
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