Происшествия
ИзвестияСуд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова
Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.
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Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Космос
Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет
В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы по делу о хищении более 14 млрд рублей.
Общество
Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом
Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу.
Политика
Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу
Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Власти Украины намерены ввести двойное гражданство.
Общество
Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации
«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.
Общество
В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе
Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Транспорт
В Петербурге пересчитали тарифы на метро
В Петербурге комитет по тарифам опубликовал новый проект постановления об установлении стоимости проездных для метро на следующий год.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Шоу-бизнес
Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене
До появления малышки телеведущая воспитывала только дочь Александру.
Общество
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Политика
«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту
"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Интернет
Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов
Создать надежный пароль просто - специалисты рекомендуют составить комбинацию из случайных символов.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Политика
Турция приготовилась признать геноцид американских индейцев
Напомним, что в самой Турции распространена точка зрения, что геноцида армян как такового в Османской империи не было, а имела место фактически гражданская война между двумя народами на фоне Первой мировой войны и жертвами трагедии 1915 года стали как армяне, так и турки.
Политика
Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.