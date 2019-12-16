Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.
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«Я её и сейчас люблю»: историк Соколов ответил на откровенные вопросы о Ещенко

78.ru12:43

Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

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Олег Соколов вновь попытался свести счеты с жизнью

АиФ Санкт-Петербург09:19

Защита историка Соколова рассматривает возможность суда присяжных

РИА Новости09:16

Адвокат Соколова заявил, что тот снова пытался свести счёты с жизнью в СИЗО

Life.ru07:41

Экс-доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве аспирантки, оставили в СИЗО

Эхо Москвы12:30

Суд в Петербурге оставил под стражей историка Соколова

Интерфакс05:30
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Космос

Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет

В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Газета DAILY вчера в 15:03
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 09:40
Хоккей

Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Экономика

Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
9111.ru 04:35
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы по делу о хищении более 14 млрд рублей.
Газета.Ru 06:11
Общество

Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
Gazeta.SPb 06:10
Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Футбол

«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу.
Чемпионат 13:41
Политика

Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу

Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Профиль 14:03
Политика

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Власти Украины намерены ввести двойное гражданство.
Российская газета 13:51
Общество

Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации

«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.
Телеканал 360° 12:14
Общество

В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
NewInform 12:00
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 14 декабря в 01:12
Транспорт

В Петербурге пересчитали тарифы на метро

В Петербурге комитет по тарифам опубликовал новый проект постановления об установлении стоимости проездных для метро на следующий год.
Мойка78 12:56
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Шоу-бизнес

Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене

До появления малышки телеведущая воспитывала только дочь Александру.
Летидор 14 декабря в 02:50
Общество

Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
РБК 13:19
Политика

«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту

"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Утро.ru 09:19
Интернет

Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов

Создать надежный пароль просто - специалисты рекомендуют составить комбинацию из случайных символов.
Pro Город НН 06:57
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

REGNUM 07:43
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва 14:33
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Культуромания 10:55
Политика

Турция приготовилась признать геноцид американских индейцев

Напомним, что в самой Турции распространена точка зрения, что геноцида армян как такового в Османской империи не было, а имела место фактически гражданская война между двумя народами на фоне Первой мировой войны и жертвами трагедии 1915 года стали как армяне, так и турки.
Новые Известия 05:38
Политика

Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.
Эхо Москвы 13:30
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, один из самых известных российских реконструкторов сражений времён наполеоновских войн.
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