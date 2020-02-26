Происшествия

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСуд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков

По данным ведомства, задержанные собирались устроить взрывы в двух образовательных учреждениях Керчи. Подростки являются последователями Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже.
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Милитари, стволы и портреты убийц: что известно из соцсетей подростков, решивших устроить расстрел в школе Саратова

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Второго подозреваемого в подготовке атаки на школу в Саратове арестовали

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Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове

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Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.
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Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
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Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
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Движения, которые нарушают классические законы, были зафиксированы во время облучения вольфрама потоком электронов.
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Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
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Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
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Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
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Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
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Госдума рассмотрит законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для пенсионеров, проживающих на Севере и Дальнем Востоке.
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Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

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