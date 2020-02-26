Происшествия
БИЗНЕС OnlineСуд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
По данным ведомства, задержанные собирались устроить взрывы в двух образовательных учреждениях Керчи. Подростки являются последователями Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже.
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Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Общество
Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы
Президент итальянской области Ломбардия, ставшей эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии, заявил, что одна из его сотрудниц заражена, и он в целях предосторожности проведёт две недели в карантине.
Наука
За 50 лет разработан первый новый препарат для лечения кашля
Как утверждают врачи, данный препарат станет новым способом лечения кашля, созданным за последние 50 лет.
Космос
Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету
Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.
Экономика
Украинская промышленность обвалилась
В январе 2020 года украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Наука
Классический закон Аррениуса смогла нарушить квантовая диффузия
Движения, которые нарушают классические законы, были зафиксированы во время облучения вольфрама потоком электронов.
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Игры
На Amazon появилась страница ПК-версии Horizon Zero Dawn
Во французском отделении магазина Amazon появилась страница игры Horizon Zero Dawn для персональных компьютеров.
Экономика
Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Армия и оружие
Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Общество
Пенсионерам Дальнего Востока могут оплатить проезд к месту отдыха
Госдума рассмотрит законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для пенсионеров, проживающих на Севере и Дальнем Востоке.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве
Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) в Верховный суд штата Нью-Йорк из-за прошлогодней публикации о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщается на странице команды Трампа Team Trump в твиттере.
Авто
Skoda выпустила 7-миллионную Octavia
Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Культура
В Якутии снимают документальный фильм о сестре милосердия Кэт Марсден
Якутская компания "Арктикфильм" стала инициатором проекта документального фильма об англичанке Кэт Марсден, которая в XIX веке отправилась из Британии в Якутию, чтобы найти лекарство от лепры - целебную траву, произрастающую в якутской тайге.
Здоровье
В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана.