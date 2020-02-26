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БИЗНЕС OnlineСуд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
По данным ведомства, задержанные собирались устроить взрывы в двух образовательных учреждениях Керчи. Подростки являются последователями Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже.
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