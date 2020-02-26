Происшествия

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСуд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков

По данным ведомства, задержанные собирались устроить взрывы в двух образовательных учреждениях Керчи. Подростки являются последователями Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже.
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Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове

РИА Новости10:29

Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

RT на русском10:18

Подготовка к массовому расстрелу в саратовской школе. Второго подозреваемого подростка отправили в СИЗО

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Суд арестовал подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове

ТАСС10:17

Арестован второй подозреваемый в подготовке массового убийства в школе

Взгляд-инфо09:57

Второго подозреваемого в подготовке атаки на школу в Саратове арестовали

РБК10:56

Второго подростка арестовали за подготовку массового расстрела в школе Саратова

Регион 6409:59
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Происшествия

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Газета.Ru 15:18
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Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников.
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Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

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Счетная палата выявила основные проблемы российских больниц

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В девять утра по местному времени в Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов 2020 года – первый на этой неделе.
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Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

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