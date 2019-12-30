Экономика

Новости Тюмени 72.ruНовости Тюмени 72.ruАнтипинский НПЗ в Тюмени признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский НПЗ. Судебное заседание состоялось сегодня, 30 декабря. Суд назначил конкурсным управляющим Константина Сичевого, который ранее занимал должность арбитражного управляющего после введения процедуры наблюдения на АНПЗ.
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Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.
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