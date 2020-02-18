Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Бывшего чиновника задержали в Вене по запросу испанских властей 6 ноября 2019 года, которые также добивались его выдачи. Однако земельный суд Вены по уголовным делам отказал Испании. Сам Мазо подавал прошение на убежище в Австрии, так как считал, что в России его преследуют по политическим мотивам.

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