Общество

Телеканал RTVIТелеканал RTVIСуд в Вене разрешил выдать России бывшего чиновника Минкультуры

Бывшего чиновника задержали в Вене по запросу испанских властей 6 ноября 2019 года, которые также добивались его выдачи. Однако земельный суд Вены по уголовным делам отказал Испании. Сам Мазо подавал прошение на убежище в Австрии, так как считал, что в России его преследуют по политическим мотивам.
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с чего всё началось

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:05

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Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

RT на русском04:30

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Бориса Мазо

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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

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Lenta.ru04:10

Австрийский суд разрешил экстрадицию в Россию экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо

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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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РИА Новости 06:34
Армия и оружие

Турция увеличила группировку военных в сирийском Идлибе

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Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

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REGNUM 06:29
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Московский Комсомолец 05:04
Политика

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Общество

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

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Число зараженных на охваченном коронавирусом лайнере перевалило за 500

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«Мы не умрем». Вирусолог — о сценариях развития эпидемии коронавируса

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В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

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Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

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Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
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Сулейманов: я не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»

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СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
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Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

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Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР

На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
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Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

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Сегодня, 17 февраля, футбольный клуб "Зенит" официально подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в ФК "Сочи".
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