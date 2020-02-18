Общество
КоммерсантъСуд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо
Суд рассматривал апелляцию господина Мазо на решение от 15 октября 2019 года об экстрадиции в Россию. После оглашения решения суда запрос на экстрадицию Мазо из Вены вступил в силу, сообщает «РИА Новости». Борис Мазо был задержан в ноябре 2019 года в Вене по запросу Испании.
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с чего всё началось
Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.РИА Новости04:05
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Карантин в школах Нижнего Новгорода заканчивается 20 февраля
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По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
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Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
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В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".