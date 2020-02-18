Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Суд рассматривал апелляцию господина Мазо на решение от 15 октября 2019 года об экстрадиции в Россию. После оглашения решения суда запрос на экстрадицию Мазо из Вены вступил в силу, сообщает «РИА Новости». Борис Мазо был задержан в ноябре 2019 года в Вене по запросу Испании.

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо

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