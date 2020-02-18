Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Сообщается, что Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты экс-чиновника на решение предыдущей инстанции о его выдаче Москве. Мазо является фигурантом двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры.

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