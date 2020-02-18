Общество

RT на русскомRT на русскомСуд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Сообщается, что Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты экс-чиновника на решение предыдущей инстанции о его выдаче Москве. Мазо является фигурантом двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры.
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с чего всё началось

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:05

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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Бориса Мазо

Известия03:44

Австрийский суд разрешил экстрадицию в Россию экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо

Коммерсантъ05:18

В Австрии разрешили выдать России бывшего чиновника Минкульта

Lenta.ru04:10

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

РИА Новости04:05

Решение об экстрадиции Бориса Мазо в Россию примет министр юстиции Австрии

ТАСС04:58

Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры

РБК03:52

Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

RT на русском04:30
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Происшествия

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

Газета.Ru 08:12
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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Армия и оружие

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

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Arctic Freezer 7 X: компактный кулер для процессоров AMD и Intel

Компания Arctic анонсировала универсальный процессорный охладитель Freezer 7 X: изделие пополнило ассортимент устройств башенного типа.
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Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
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Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Общество

Штрафы за неоплату парковки в Воронеже могут вернуться

Изменения приняты, как указывается в документе, размещённом на информационном ресурсе системы обеспечения законодательной деятельности Госудумы, «в целях совершенствования законодательного регулирования порядка предоставления информации, содержащейся в банках данных о гражданах».
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Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru 16 февраля в 20:25
Армия и оружие

Минобороны показало видео полетов ракетоносцев Ту-160

Минобороны России опубликовало видео с учений в Саратовской области эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-160.
Республика Татарстан 07:53
Футбол

Сон пропустит несколько недель из-за перелома руки

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за полученной травмы, говорится в сообщении ФК.
ProstoProSport 07:00
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Экономика

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Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект о снижении в России НДС с 20 до 15 процентов. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.
ФедералПресс 04:40
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Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака

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Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Культура

Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»

Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
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Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Биатлон

На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Хоккей

Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных

Российский хоккеист отправил защитника соперников Нэйта Шмидта на скамейку запасных. Видео момента можно посмотреть в Twitter NBC.
Матч ТВ 00:48
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Опубликованы новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Напомним, что издание speedme.ru не раз публиковало дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, которые были сделаны на основе уже имеющихся в базе Роспатента документов, демонстрирующих отдельные элементы модели.
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Общество

Польские шахтеры перекрыли железную дорогу

В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».
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Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
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Гаджеты

Экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов

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Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
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В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

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Армия и оружие

Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе.
Газета.Ru 08:33
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