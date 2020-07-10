Басманный суд Москвы принял решение в закрытом режиме рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о заказных убийствах предпринимателей.

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

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