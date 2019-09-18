Затем называет причину для возврата дела в прокуратуру — несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствие с которым он должен знать, в чем обвиняется.

с чего всё началось

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в начале заседания гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру на доследование и изменить обвиняемому меру пресечения. Суд оба ходатайства удовлетворил, Губайдулина освободили из-под стражи.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.

Интернет Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию» Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.

Политика Трамп назначил нового советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Политика Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.

Гаджеты TSMC втрое увеличивает срок исполнения заказов на 7-нанометровую продукцию Разработав процессоры, превосходящие по параметрам продукцию конкурента, из-за нерасторопности контрактного производителя AMD не может в полной мере воспользоваться высоким спросом на них.

Теннис Шарапова заявила, что считает США своим домом Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.

Политика Европарламент одобрил перенос даты Brexit Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в принятой им резолюции.

Происшествия Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.

Политика Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Здоровье Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.

Происшествия Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Политика Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.

Происшествия В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.

Политика Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Технологии Искусственный интеллект OpenAI научился жульничать Компания OpenAI, основанная Илоном Маском несколько лет назад, продолжает работать над созданием собственного «дружелюбного» искусственного интеллекта.

Политика Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена, сообщается на сайте главы Исламской республики.