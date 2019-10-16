Общество

АН Между строкАН Между строкСуд вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального на 1 млрд рублей. Фирма требовала компенсировать убытки, якобы понесённые из-за несогласованных митингов, прошедших в столице 27 июля, 3 и 10 августа.
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Алексей Навальный сбережет миллиард

Коммерсантъ11:53

Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Ведомости10:34

Суд вернул прокатчику «Флай авто» иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Интерфакс09:45

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК о взыскании 1 млрд рублей в качестве компенсации убытков

Эхо Москвы11:12

Суд вернул прокатчику автомобилей иск к ФБК на 1 млрд руб

РБК09:48

Арбитражный суд Москвы вернул «Флай Авто» иск к ФБК на миллиард рублей

Дождь10:22

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК на ₽1 млрд

Znak.com09:41
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

REGNUM 14 октября в 15:12
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Политика

Визит Эрдогана в Сочи намечен на 22 октября

ТАСС 15:30
Общество

Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

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News.ru 15:02
Общество

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Политика

Кадыров назвал выдумками публикации о «зачистке» чиновников в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикации о том, что высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых структур из его окружения отправлены в секретные тюрьмы, а в республике проводится "зачистка" нелояльных госслужащих.
Интерфакс 15:10
Наука

Белый шум использовали для мониторинга дыхания младенцев

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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Политика

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Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Общество

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
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Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный.
Lenta.ru 14:52
Политика

Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви

Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Футбол

Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид

ProstoProSport 08:28
Общество

Татьяна Тотьмянина после операции узнала результат срочной гистологии

Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а Татьяна ждала результатов гистологии.
Комсомольская правда 12:11
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
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Google закрывает собственную VR-платформу Daydream

3DNews 12:30
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Армия и оружие

Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Турция заверила российскую сторону, что будет уважать территориальную целостность Сирии.
RT на русском 13:55
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Происшествия

В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его

Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
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Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне

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Общество

Памятник Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище

Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище в его день рождения, 16 октября.
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Космос

«Бублик» для космоса

Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.
Российская газета вчера в 12:36
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
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