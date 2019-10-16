Общество
АН Между строкСуд вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК на 1 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального на 1 млрд рублей. Фирма требовала компенсировать убытки, якобы понесённые из-за несогласованных митингов, прошедших в столице 27 июля, 3 и 10 августа.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM 14 октября в 15:12
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Общество
Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Общество
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Политика
Кадыров назвал выдумками публикации о «зачистке» чиновников в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикации о том, что высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых структур из его окружения отправлены в секретные тюрьмы, а в республике проводится "зачистка" нелояльных госслужащих.
Интерфакс 15:10
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Футбол
Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный.
Lenta.ru 14:52
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Общество
Татьяна Тотьмянина после операции узнала результат срочной гистологии
Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а Татьяна ждала результатов гистологии.
Комсомольская правда 12:11
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Армия и оружие
Небензя рассказал о заверениях Турции по поводу Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что Турция заверила российскую сторону, что будет уважать территориальную целостность Сирии.
RT на русском 13:55
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Происшествия
В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его
Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.
Вести.Ru 14:19
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на вопрос о возможном внебрачном сыне
Суть событий вчера в 01:26
Общество
Памятник Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище
Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище в его день рождения, 16 октября.
MOS.news 07:42
Космос
«Бублик» для космоса
Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.
Российская газета вчера в 12:36
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58