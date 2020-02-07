Общество
RT на русскомОбвиняемую в шпионаже Цуркан вернули в СИЗО
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, передаёт РИА Новости. Её взяли под стражу в зале заседаний.
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с чего всё началось
Второй кассационный суд в пятницу удовлетворил жалобу Генпрокуратуры РФ, отменив решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан и взяв ее под стражу, передает корреспондент ТАСС.ТАСС05:44
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