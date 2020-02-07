Общество

ИзвестияИзвестияСуд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Цуркан взяли под стражу в зале суда.
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Обвиняемую в шпионаже Цуркан вернули в СИЗО

Московский Комсомолец05:49

Суд отменил решение об освобождении из СИЗО Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

ТАСС05:44

Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

РБК05:21

Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Коммерсантъ05:52

Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО

РИА Новости05:30

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, вернули в СИЗО

Дождь05:26

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии, вновь заключили под стражу

Эхо Москвы06:00
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
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Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Авто

Suzuki представила концепт-кар Futuro-e

Maruti Suzuki, огромное индийское подразделение Suzuki, сняло занавес с Futuro-e во время Auto Expo в Нью-Дели, новой концептуальной модели, которая, по мнению компании, демонстрирует будущее бренда.
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Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Lenta.ru вчера в 16:48
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Путин дал распоряжения по развитию Крыма и Севастополя

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Аргументы недели вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин попал в больницу

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
РИА Новости 05:41
Наука

Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей

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РИА Новости 06:59
Авто

Chery рассекретила кроссовер Chery Tiggo 8 для РФ

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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

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Во Франции компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро в связи с замедлением работы старых iPhone.
РЕН ТВ 06:24
Общество

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
РИА Новости 07:00
Технологии

Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью

Ученые собираются разработать солнечные панели, которые смогут вырабатывать электричество в темное время суток.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:01
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