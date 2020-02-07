Общество
ИзвестияСуд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Цуркан взяли под стражу в зале суда.
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Общество
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Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
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Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью
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