Второй кассационный суд в пятницу удовлетворил жалобу Генпрокуратуры РФ, отменив решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан и взяв ее под стражу, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Цуркан взяли под стражу в зале суда.

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

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