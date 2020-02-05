Общество
ИзвестияСуд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Цуркан взяли под стражу в зале суда.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Второй кассационный суд в пятницу удовлетворил жалобу Генпрокуратуры РФ, отменив решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан и взяв ее под стражу, передает корреспондент ТАСС.ТАСС05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Экономика
В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
Политика
Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную посадку самолёта с российской делегацией и журналистами на борту в Минеральных Водах вместо Сочи, где проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Общество
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Шоу-бизнес
Ольга Кабо похвалилась точеной фигурой в купальнике
Актриса Ольга Кабо в свои 52 года может похвастаться фигурой, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Политика
Володин объяснил упадок в российских регионах политикой СССР
Проблемы в российской экономике объясняются тем, что регионы РФ «кормили другие республики» в составе СССР.
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью
Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Происшествия
Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега
Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
Экономика
Греф предсказал влияние коронавируса на экономику
Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
Политика
Полпред в ПФО представит врио губернатора Пермского края Махонина
6 февраля Владимир Путин подписал указ, которым назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина - экс-начальника управления ФАС России по контролю топливно-энергетического комплекса.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Общество
Прокурор Красноярского края уходит в отставку
Происшествия
В Приморье неизвестные убили амурского тигра
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.