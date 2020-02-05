Общество

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Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Цуркан взяли под стражу в зале суда.
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Суд отменил решение об освобождении из СИЗО Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Второй кассационный суд в пятницу удовлетворил жалобу Генпрокуратуры РФ, отменив решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан и взяв ее под стражу, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС05:44

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Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

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Суд отменил решение об освобождении из СИЗО Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

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Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

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Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО

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