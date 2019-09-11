Происшествия
РИА НовостиСуд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
Мировой суд Ленинского района Томска в четверг вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
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Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельИзвестия вчера в 11:51
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Кузнецова просит прекратить дело на подростка, ударившего сбивший его щенка джип
Росбалтвчера в 13:14
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Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Энергетика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Спорт
Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборных Китая по биатлону
Российская газета 05:45
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Общество
Смоленский губернатор продаст свою резиденцию для помощи больницам
Российская газета 06:50
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона
На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Политика
Сенатор Климов предложил ужесточить избирательное законодательство
Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке
Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
ТК Звезда вчера в 23:58
Политика
МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова
«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
ТК Звезда 06:27
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
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В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
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Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Единоборства
Стал известен кард турнира UFC в Москве
Спорт-Экспресс 04:48
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Футбол
Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
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