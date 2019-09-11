Происшествия
РИА НовостиСуд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
Ранее в пятницу местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
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Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельИзвестия вчера в 11:51
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Кузнецова просит прекратить дело на подростка, ударившего сбивший его щенка джип
Росбалтвчера в 13:14
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Происшествия
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
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Политика
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика
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Мир станет сухим и жарким: изменяющийся климат влияет на пожары
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