Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.

Ранее в пятницу местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Экономика Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.

Политика Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.

Экономика В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения Как уточняется, экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся.

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Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Здоровье Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца Операцию Дэвида провели на сердце больного хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске; такие вмешательства не выполнялись прежде ни в одном стационаре России.

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Политика Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.

Политика Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.

Происшествия Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.

Культура Мамонов готовится к сложной операции на сердце Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование.

Шоу-бизнес Пелагея опубликовала фото в купальнике с дочерью на руках Пелагея, певица из РФ, разместила в «Инстаграме» новый фотоснимок с отдыха в Сочи, на котором она позирует в купальном костюме, держа на руках 2-летнюю дочку Таисию.

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Политика Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США.

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Общество Россиян предупредили о резком похолодании Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.

Происшествия У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.