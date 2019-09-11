Общество
Газета.RuСуд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.Медиазона03:21
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Футбол
Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе, сообщается в «твиттере» Примейры.
Чемпионат 10:48
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Российский турист утонул на курорте в Болгарии
Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует у Москвы компенсацию, если Газпром будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Взгляд.ру 11:35
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Квициния просит суд отменить итоги выборов президента Абхазии
Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, принимавший участие в выборах президента Абхазии, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов главы государства.
RT на русском 09:42
Происшествия
В Москве на 17,5 лет осудили мужчину, убившего своего отца и бабушку
«По данным следствия, 5 мая 2018 года обвиняемый, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, на почве личных неприязненных отношений совершил убийство отца и бабушки», - рассказала Иванова.
РИАМО 10:35
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Авто
Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 05:32
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Глава МИД Молдавии: Кишинев не будет пересматривать политику в отношении ЕС и НАТО
Кишинев не намерен пересматривать принципы внешней политики, в том числе в отношении Евросоюза и НАТО.
ТАСС 09:47
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09