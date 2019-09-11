Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.

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Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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