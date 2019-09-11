Общество
ИзвестияСуд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.Медиазона03:21
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Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ 13:25
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Общество
В России число разводов сократилось на 12%
Количество разводов в РФ в первые семь месяцев 2019 года сократилось на 12%, если сравнивать с показателями прошлого года.
Политическая Экспертиза 02:35
Киберспорт
Nioh 2 выйдет в начале 2020 года — представлен свежий трейлер к Tokyo Game Show
Koei Tecmo и Team Ninja представили свежий трейлер Nioh 2, в котором называется дата выхода проекта — начало 2020 года.
Игромания.ру 12:25
Политика
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Футбол
Матч «КАМАЗа» и «Спартака» могут перенести в Казань или Москву
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» могут провести за пределами Набережных Челнов.
Soccer.ru 07:16
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 07:33
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Робот-андроид Федор (Skybot F-850) выполнил свою функцию и больше не полетит в космос, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Полит.ру 11:24
Происшествия
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
РИА Новости 14:10
Политика
Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Как пояснила "Эху Москвы" парламентарий, член КПРФ Елена Шувалова, в Москве сложилась кризисная ситуация.
Эхо Москвы 14:00
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Гаджеты
На Samsung Galaxy Note10 теперь можно играть в компьютерные игры
Сервис был анонсирован одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy Note10 и Note10+. в начале августа и пока работает только с ними.
iXBT.com 14:49
Авто
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Технологии
McDonald’s купит разработчика речевых технологий
Retailer.ru 12:23