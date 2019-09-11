Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Здоровье В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.

Политика Шойгу встретится с Нетаньяху в Сочи Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.

Энергетика Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Общество Роскомнадзор не нашел файл с персональными данными россиян в Telegram Роскомнадзор отреагировал на жалобы на мессенджер Telegram, где якобы были распространены персональные данные россиян, заявив, что установить факт неправомерного использования персональных данных не представляется возможным, так как файл с ними был удален.

Происшествия Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Футбол Гогуа будет играть в ЦСКА «за тарелку супа», если нарушит условия контракта Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об условиях контрактного соглашения клуба с защитником Седриком Гогуа.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.

Армия и оружие ВВС Израиля обстреляли 15 военных объектов ХАМАС Авианалет по 15 военным объектам ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа совершили израильские ВВС за совершенный ранее ракетный обстрел городов Ашкод и Ашкелон, 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Общество Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.

Гаджеты Apple представила новый игровой сервис Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.

Политика Зеленский заявил о «мощной санкционной политике» Австрии против России Во время встречи с послом Австрии на Украине Гернотом Пфандлером президент поблагодарил австрийскую сторону за «мощную санкционную политику» в отношении России.

Наука Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.

Шоу-бизнес Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.