Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.

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