Общество
ИзвестияСуд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.Медиазона03:21
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Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Российская газета 10:00
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Технологии
Эксперт нашел на фото самую секретную российскую субмарину — К-329 «Белгород»
Речь идет о К-329 «Белгород», которую раньше можно было видеть лишь частично, либо на спутниковых снимках, дающих только общее представление о размерах лодки, к слову, самой длинной во всей человеческой истории. ©hisutton Как пишет Covert Shores, на новом фото можно впервые видеть полный профиль субмарины выше ватерлинии.
Naked Science 07:22
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Политика
Умер бывший президент Индонезии Хабиби
RT на русском 07:48
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика
Комитет Думы изучит ситуацию с задержанием Николая Малинова в Болгарии
Комитет Госдумы по международным делам будет разбираться в ситуации с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова в Болгарии, который обвиняется прокуратурой страны в шпионаже.
ТАСС 09:48
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане
Эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации, что надо делать в случае отравления в ресторане.
Татар-информ 02:16
Политика
Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи
«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Экономика
ФНС наращивает поступления при сокращении налоговых проверок
Налоговая служба сохраняет тенденцию по сокращению долга, сообщил Михаил Мишустин.
Российская газета 08:37
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Происшествия
Роскомнадзор отказался проводить проверку из‑за публикации персональных данных задержанных во время протестов в Москве
Роскомнадзор отказался проводить проверку из-за публикации в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор» базы с личными данным задержанных во время акций протестов в Москве, сообщает в своем телеграм-канале главе международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Медиазона 08:42
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes 09 сентября в 10:38
Общество
Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
Газета.Ru 08:54
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55