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КоммерсантъСуд вновь оштрафовал Facebook и Twitter
Сумма достигла 4 млн рублей для каждой компании Компании Facebook и Twitter вновь признаны виновными в нарушениях, связанных с хранением персональных данных россиян, и получили штраф в размере 4 млн руб. каждая.
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