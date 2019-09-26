с чего всё началось

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

Политика Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.

Политика В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2» Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил о расхождении позиций Киева и Евросоюза по проекту газопровода «Северный поток — 2».

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Религия Крестовоздвижение: в чем суть праздника и как его отмечать 27 сентября все православные верующие отметят праздник Воздвижения святого и животворящего Креста Господня, или коротко Крестовоздвижение.

Политика США расширили санкции против России Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Общество Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Политика В США заявили о начале процедуры импичмента Трампа Демократы в США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия В Москве таксист избил актера Степана Девонина Российский актер театра, кино и ТВ Степан Девонин получил повреждение лица в процессе силового конфликта с московским таксистом.

Политика МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Игры Take-Two хочет продлить права на «Мафию» Материнская компания Rockstar Games — Take-Two Interactive — подала заявки на продление прав на торговые марки, связанные с игровой серией Mafia.

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Политика В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.

Происшествия В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.

Экономика Путин назвал главную цель ускорения роста экономики Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.

Происшествия Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.

Происшествия В небе над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета В воздушной зоне над Москвой произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов.

Футбол УЕФА наказал «Црвену Звезду» за расистские кричалки фанатов УЕФА наказал «Црвену Звезду» за поведение болельщиков на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ХИКом.

Общество «ВКонтакте» запустила предупреждения о вреде отказа от прививок Социальная сеть «ВКонтакте» ввела предупреждения о наличии недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок.