Экономика

РБКРБКСуд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения
 Арбитражного суда Сахалинской области.
РБКвчера в 02:04

Подробнее о событии

Эхономика: Банковский вестник

Эхо Москвывчера в 13:06

Офшору удалось выиграть дело в российском суде

Lenta.ruвчера в 10:17

Суд отменил начисления за выплату дивидендов в офшор впервые за пять лет

Ведомостивчера в 03:24

Суд не позволил ФНС доначислить налоги на 39,7 млн рублей

Право.рувчера в 05:39

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре с налоговой из-за выплаты дивидендов в офшор

Forbesвчера в 03:28

Бизнес смог оспорить в суде налоговые начисления за выплату дивидендов в офшор

BFM.ruвчера в 07:04

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

РБКвчера в 02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:05, Вашингтон
Политика

В Кремле ответили на инициативу Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Кремль указал, что ввод миротворцев в Донбасс должен обсуждаться между участниками военного конфликта – Киевом, а также ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 15:54
Происшествия

В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

РБК 05:42
Политика

Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

ТАСС 02:09
Армия и оружие

Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше

Парламентская газета 05:20
Футбол

Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport вчера в 14:31
Политика

Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.
Форпост Северо-Запад 03:11
Политика

Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Футбол

Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
Vprognoze.ru 04:12
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете

Известия 05:47
Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Общество

Домохозяйкам в России предложили начислять зарплату и стаж

Профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа предложили узаконить в России.
Телеканал 360° вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика

В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции США

Антироссийские санкции, которые США ввели в четверг, 26 сентября, стали 75-ми по счету с 2011 года, когда Вашингтон начал заниматься разрушением отношений с Москвой, заявили в МИД РФ.
Известия 02:00
Политика

Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео

В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Профиль вчера в 16:49
Политика

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Известия 04:30
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия

Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

ТАСС 03:14
Экономика

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Здоровье

Ученые назвали внешний признак, говорящий о состоянии здоровья

Как сообщает Medicalxpress, научные сотрудники Университета Коннектикута выявили взаимосвязь между здоровьем организма и состоянием полости рта.
iReactor 04:37
Происшествия

Установлен убийца настоятеля российского монастыря

Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.
Lenta.ru 05:39
Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Автоспорт

Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru вчера в 04:12
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 25 сентября в 16:31
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное