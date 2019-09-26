с чего всё началось

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Политика Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».

Общество «ВКонтакте» начала предупреждать о вреде отказа от прививок "ВКонтакте" стала предупреждать посетителей сообществ, которые посвящены отказу от прививок, о том, что информация в них может быть недостоверной.

Политика США ввели дополнительные санкции против России США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии.

Происшествия Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".

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Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

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Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Космос Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты 25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

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Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

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Происшествия В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.

Происшествия При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.