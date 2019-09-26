с чего всё началось

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

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