Экономика
РБКСуд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
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Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
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Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
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Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
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Кино
Глава России поздравил Басилашвили с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму актеру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили.
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Кровля жилого дома загорелась в Новосибирске
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Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
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В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
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По данным следствия, в 2018 году Николай Стремский неоднократно совершал развратные действия в отношении 7 приемных детей, а также изнасиловал одну из несовершеннолетних.
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Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».
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