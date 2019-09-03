Происшествия
RT на русскомСуд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.
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с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело дело 25-летнего техника Ивана Подкопаева, обвинявшегося в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).Медиазона04:50
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Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия
Взрыв разрушил три частных дома в пригороде Антверпена
В результате взрывной волной разрушило три частных дома, сообщает издание Gazet van Antwerpen.
РБК 08:43
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Футбол
Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе
Сборная России по футболу провела 3 сентября тренировку в полном составе на базе в Новогорске.
RT на русском 09:39
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Наука
Лучшее за день. 2 сентября
Что является драйвером межзвездной химии, почему «самую первую молекулу во Вселенной» нашли не там, где надо, и в каком месте у астрохимиков находится «милый дом» — во второй части интервью с Дмитрием Вибе.
Индикатор вчера в 17:31
Теннис
Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
Чемпионат вчера в 22:21
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Армия и оружие
Вышедшее из строя в 2011 году газовое месторождение заработало в Сирии
Специалисты в Сирии смогли восстановить работу газового месторождения Восточный Арак, вышедшего из строя в 2011 году из-за кризиса.
Взгляд.ру 09:01
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Авто
Hyundai анонсировал гоночный электромобиль
Коммерсантъ 04:07
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Здоровье
Вертолетную площадку открыли в детской больнице в Москве
При Тушинской больнице в Москве открыли вертолетную площадку, сообщил РИАМО во вторник представитель столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИАМО 05:55
Шоу-бизнес
У Анастасии Решетовой и Тимати появилась девочка
Сразу по приезду, Анастасия поделилась радостной новостью, у них в семье случилось пополнение.
Paparazzi.ru вчера в 16:46
Хоккей
Пономарев подписал контракт с «Шавиниганом» из юниорской лиги Квебека
Нападающий юниорской сборной России Василий Пономарев подписал соглашение с клубом Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) "Шавиниган Катарактес", сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем Twitter.
РИА Новости 09:29