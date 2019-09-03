Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.
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с чего всё началось

«Московское дело». Особый порядок Ивана Подкопаева

Тверской районный суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело дело 25-летнего техника Ивана Подкопаева, обвинявшегося в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона04:50

Подробнее о событии

Суд приговорил к 3 годам колонии фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля Подкопаева

ТАСС06:32

Фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева приговорили к трем годам колонии

Дождь06:32

Фигуранты «московского дела» получили реальные сроки по статье о применении насилия к полицейским

Эхо Москвы08:01

Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии

Интерфакс06:38

Суд приговорил к трем годам колонии И.Подкопаева за нападение на росгвардейцев 27 июля

Агентство Москва06:31

Фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева приговорили к 3 годам колонии

Медиазона06:31

Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве

РИА Новости06:37
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

Суд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

Известия 07:24
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика

Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

РБК 09:16
Происшествия

Взрыв разрушил три частных дома в пригороде Антверпена

В результате взрывной волной разрушило три частных дома, сообщает издание Gazet van Antwerpen.
РБК 08:43
Происшествия

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Кино

Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Футбол

Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе

Сборная России по футболу провела 3 сентября тренировку в полном составе на базе в Новогорске.
RT на русском 09:39
Происшествия

В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных

В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Наука

Лучшее за день. 2 сентября

Что является драйвером межзвездной химии, почему «самую первую молекулу во Вселенной» нашли не там, где надо, и в каком месте у астрохимиков находится «милый дом» — во второй части интервью с Дмитрием Вибе.
Индикатор вчера в 17:31
Теннис

Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
Чемпионат вчера в 22:21
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Экономика

Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост

На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Музыка

Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты

ФАН вчера в 23:58
Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Происшествия

Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара

Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Армия и оружие

Вышедшее из строя в 2011 году газовое месторождение заработало в Сирии

Специалисты в Сирии смогли восстановить работу газового месторождения Восточный Арак, вышедшего из строя в 2011 году из-за кризиса.
Взгляд.ру 09:01
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

Известия 09:41
Авто

Hyundai анонсировал гоночный электромобиль

Коммерсантъ 04:07
Происшествия

В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше

Российская газета 08:35
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Здоровье

Вертолетную площадку открыли в детской больнице в Москве

При Тушинской больнице в Москве открыли вертолетную площадку, сообщил РИАМО во вторник представитель столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИАМО 05:55
Шоу-бизнес

У Анастасии Решетовой и Тимати появилась девочка

Сразу по приезду, Анастасия поделилась радостной новостью, у них в семье случилось пополнение.
Paparazzi.ru вчера в 16:46
Хоккей

Пономарев подписал контракт с «Шавиниганом» из юниорской лиги Квебека

Нападающий юниорской сборной России Василий Пономарев подписал соглашение с клубом Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) "Шавиниган Катарактес", сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем Twitter.
РИА Новости 09:29
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