Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.
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«Московское дело». Особый порядок Ивана Подкопаева

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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