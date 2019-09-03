Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

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