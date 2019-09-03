Происшествия
RT на русскомСуд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Политика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 07:17
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Политика
На Украине сложилась катастрофическая ситуация с углем
Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о том, что в стране наблюдается «катастрофическая ситуация» с угольным топливом.
Подмосковье Сегодня 03:11
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие
Эксперты ООН составили список подозреваемых в преступлениях в Йемене
Эксперты ООН, занимающиеся сбором и изучением фактов о нарушениях прав и свобод в Йемене, составили список лиц, подозреваемых в международных преступлениях во время вооруженного конфликта в этой стране.
ТАСС 06:44
Музыка
В Великобритании выпустят марки с Элтоном Джоном
Новая коллекция британских марок Royal Mail будет посвящена Элтону Джону.
ИА InterMedia 05:14
Космос
ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки
Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Происшествия
Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54
Армия и оружие
RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе
Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами ракетами с ливанской стороны.
RT на русском 05:47
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Происшествия
В Екатеринбурге ищут двух насильников, напавших на 20-летнюю девушку
Сотрудники следственного отдела Ленинского района ищут двух отморозков, изнасиловавших молодую девушку.
JustMedia 07:53
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал пользователей сети изменившимся до неузнаваемости лицом
После выхода шоу пользователи Twitter обратили внимание, что лицо Рурка изменилось до неузнаваемости.
Lenta.ru 07:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
В Париже похитили работу Бэнкси
Известия 07:14
Финансы
Альфа-банк дал прогноз по курсу рубля
Банк обновил свою модель расчета справедливой стоимости рубля по итогам первого полугодия 2019 г. Что интересно, она дает противоречивые сигналы.
Profinance.ru 07:01