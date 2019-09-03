Происшествия
РИА НовостиСуд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Читать в источнике
Оценить272
с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело дело 25-летнего техника Ивана Подкопаева, обвинявшегося в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).Медиазона04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поступила в МГУ
RuNews24.ru 08:22
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до третьей категории
Обрушившийся на Багамские острова ураган "Дориан" ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
Российская газета 04:19
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Футбол
Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко
Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 08:05
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Общество
Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону
Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону.
Екатеринбург-ТВ 09:56
Общество
В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма
Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».
РБК 05:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
Газета.Ru 11:41
Политика
Кальюлайд заявила о завершении войны для Эстонии с уходом русских
Московский Комсомолец 01 сентября в 13:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала под Липецком
Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.
Аргументы недели 04:20
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Диетолог рассказала о правильном рационе для школьников
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роспотребнадзор также дал рекомендации по питанию школьников.
Комсомольская правда 11:02
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО
Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости вчера в 11:42
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08