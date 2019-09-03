Тверской районный суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело дело 25-летнего техника Ивана Подкопаева, обвинявшегося в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

с чего всё началось

Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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