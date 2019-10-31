с чего всё началось

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Кировский районный суд донской столицы, сообщает ИА REGNUM.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика Дан старт процедуре импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.

Транспорт Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров Предполагается ввести запрет на движение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности в пешеходных зонах за исключением детей не достигших семилетнего возраста.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Гаджеты Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11 В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.

Здоровье Установлен график работы пензенских больниц в праздники В связи с предстоящими праздничными и выходными днями поменяется график работы медицинских учреждений Пензенской области.

Фигурное катание Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.

Общество Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.

Технологии Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус Специалисты по кибербезопасности Symantec выявили новый вирус Xhelper, поражающий гаджеты, работающие на операционной системе Android.

Политика Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Общество Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим» Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.