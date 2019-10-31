Происшествия

REGNUMREGNUMРостовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Кировский районный суд донской столицы, сообщает ИА REGNUM.
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Как отмечается
 на сайте суда, Каковкин признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
RT на русском14:13

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В Ростове вынесли приговор бизнесмену из «списка Титова»

Блокнот Ростов-на-Дону06:17

За что бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии

Ведомости15:15

В Ростове осудили предпринимателя из «списка Титова»

161.ru10:04

В Ростове вынесли приговор бизнесмену из «списка Титова»

РБК Ростов-на-Дону07:58

Защита осужденного фигуранта «списка Титова» обжаловала приговор по делу о мошенничестве

ТАСС22:03

Похитил миллионы: директор торгового дома в Ростове осужден за мошенничество

Don2403:37

В Ростове осудили бизнесмена из списка Титова за аферу на 10 млн

Rostov gazetaвчера в 13:28
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика

Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Технологии

Netflix позволил пользователям менять скорость просмотра фильмов

Пока что, по словам топ-менеджера Netflix, тестирование вызвало противоречивую реакцию у пользователей.
Forbes 29 октября в 03:29
Происшествия

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru 16:49
Транспорт

Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров

Предполагается ввести запрет на движение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности в пешеходных зонах за исключением детей не достигших семилетнего возраста.
REGNUM 20:44
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль вчера в 01:20
Здоровье

Установлен график работы пензенских больниц в праздники

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями поменяется график работы медицинских учреждений Пензенской области.
1pnz.ru 04:39
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец 05:22
Фигурное катание

Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Sport24.ru 07:06
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Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика

В Сети появилось фото Зеленского, стоящего перед сидящим генсеком НАТО

В Сети появилось фото стоящего Владимира Зеленского перед занимающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, который в это время сидел.
Дни24 07:40
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Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду

По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
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Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Известия 09:35
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru 20:07
Технологии

Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус

Специалисты по кибербезопасности Symantec выявили новый вирус Xhelper, поражающий гаджеты, работающие на операционной системе Android.
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Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Футбол

Госкорпорации тратят на поддержку футбольных клубов 7 млрд рублей ежегодно

Каждый год государственные корпорации тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов примерно 7 млрд рублей.
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Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

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Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
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Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
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Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Киберспорт

Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года

Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру 29 октября в 17:41
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