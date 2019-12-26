Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

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