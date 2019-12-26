Происшествия
RT на русскомСуд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.
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Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
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Кондратьев примет участие в заседании Госсовета по аграрной политике
Заседание будет посвящено вопросам аграрной политики.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
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Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Происшествия
В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке
Происшествия
Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела
Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Биатлон
Арнд Пайффер: Не думаю, что Россия понесла суровое наказание
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер высказал свое мнение о санкциях WADA против России.
Политика
Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik
24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
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Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
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Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Общество
Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»
Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Авто
В России отзывают более 19 тысяч автомобилей BMW
Немецкая компания BMW отзывает в России 19 087 автомобилей BMW X6 (серий F16) и BMW X6M (серий F86).
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
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