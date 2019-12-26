Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней. Скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте.
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В суде огласили приговор трем полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы

Уфа1.ру05:06

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

РИА Новости05:14

Суд в Уфе вынес приговор экс-полицейским за изнасилование дознавательницы

ТАСС05:16

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ГТРК Башкортостан05:12

В Уфе огласили приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницы

КП - Уфа05:30

Обвиняемым по громкому делу об изнасиловании уфимской дознавательницы вынесли приговор

UfacityNews.ru05:32

В Уфе вынесли приговор по делу об изнасиловании дознавательницы МВД

ProUfu.ru05:14
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Происшествия

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В Москве напали на подполковника Росгвардии

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Американские власти до сих пор не отдали долг мировому сообществу — не предоставили объяснений по делу, касающемуся массовой глобальной слежки, хищений секретной информации и кибератак, отметил он.
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«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес

Поклонники шокированы губами Наташи Королевой

Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.
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Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
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Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
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Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
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Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

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МКБ запустил первый банковский 3D-квест

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В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
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К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов

К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов Эксперимент проводится в рамках программы интеграции иностранцев.
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В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
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АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada

С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.
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