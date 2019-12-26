Происшествия
РИА НовостиСуд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней. Скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте.
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