Происшествия
Российская газетаСуд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве
"Назначить наказание Коваленко в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву. Это уже четвертый приговор за беспорядки в ходе этого митинга.
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Суд вынес приговор еще одному участнику несанкционированной акции в Москве
Rambler News Serviceвчера в 08:29
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Экономика
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Авто
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Официально цены пока не опубликованы, но нам стало известно, что новинку оценили минимум в 1 299 990 рублей.
110km.ru 02 сентября в 05:55
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы
В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
В суд Петербурга передали дело о врачебной ОПГ
Доктора брали деньги с летчиков, чтобы ускорить прохождение комиссий В среду, 4 сентября, В Московский районный суд передали дело о мелких коммерческих подкупах.
АиФ Санкт-Петербург 12:35
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Политика
Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Происшествия
Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР
При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.
Lenta.ru 13:53
Общество
Собянин открыл новую городскую площадь в «Москва-Сити»
Мэр отметил, что новое общественное пространство станет популярным у жителей города.
Информационный центр Правительства Москвы 09:35
Наука
Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей
Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:20
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
Daily Storm 03:54