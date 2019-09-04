Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве

"Назначить наказание Коваленко в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву. Это уже четвертый приговор за беспорядки в ходе этого митинга.
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Почему прекратили дела о массовых беспорядках в Москве

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