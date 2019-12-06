Происшествия
КоммерсантъСуд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона».ЗакC.Рувчера в 12:28
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Участники акции 27 июля в Москве Лесных и Мартинцов приговорены к 3 и 2,5 годам колонии
Москва 24вчера в 12:35
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Общество
В Оренбуржье из-за метели закрыли дороги
Прекращено движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» (Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н. п. Краснощеково) — км 260+000 (н. п. Гай), а также на участке дороги регионального и муниципального значения Каменноозерное-Медногорск км 177+000 — км 184+000.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Авто
Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Культура
Танцор из Приамурья Артем Желудков выступит в «Танцах» на ТНТ
7 декабря юный танцор из Амурской области Артем Желудков выступит в шоу «Танцы» на канале ТНТ.
Происшествия
Задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Шоу-бизнес
Волочкова опровергла продажу своего особняка
Балерина собралась жаловаться на мошенников На днях в Сети появилось объявление о продаже загородного особняка Анастасии Волочковой.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Биатлон