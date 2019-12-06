Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона
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ЗакC.Рувчера в 12:28

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Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новостивчера в 12:35

Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

ТАССвчера в 12:59

Бывшего фигуранта «московского дела» Миняйло задержали в суде

Коммерсантъвчера в 13:11

В Мещанском суде Москвы задержали экс-фигуранта «дела 27 июля» Миняйло

Интерфаксвчера в 13:08

Участники акции 27 июля в Москве Лесных и Мартинцов приговорены к 3 и 2,5 годам колонии

Москва 24вчера в 12:35

Обвиняемые по «московскому делу» Лесных, Мартинцов и Мыльников получили от условного срока до трех лет колонии

Медиазонавчера в 12:27

Алексея Миняйло задержали на суде за попытку поддержать осуждённых

News.ruвчера в 13:16
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Газета.Ru вчера в 19:08
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru вчера в 03:42
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Армия и оружие

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:47
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости вчера в 06:48
Общество

В Оренбуржье из-за метели закрыли дороги

Прекращено движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» (Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н. п. Краснощеково) — км 260+000 (н. п. Гай), а также на участке дороги регионального и муниципального значения Каменноозерное-Медногорск км 177+000 — км 184+000.
REGNUM вчера в 11:39
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 04 декабря в 19:26
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол

«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

В свою очередь, британская пресса вчера начала писать о том, что Сульшера, возможно, уволят с поста главного тренера «МЮ», если команда проиграет в дерби.
ODDS.ru вчера в 05:02
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru вчера в 08:04
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском вчера в 13:12
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru вчера в 02:39
Авто

Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
AutoNews вчера в 04:00
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости вчера в 01:43
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Мой Брянск 05 декабря в 23:27
Биатлон

Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Sportbox.RU вчера в 08:44
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Культура

Танцор из Приамурья Артем Желудков выступит в «Танцах» на ТНТ

7 декабря юный танцор из Амурской области Артем Желудков выступит в шоу «Танцы» на канале ТНТ.
Амур.инфо 05 декабря в 03:54
Происшествия

Задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru вчера в 05:25
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Волочкова опровергла продажу своего особняка

Балерина собралась жаловаться на мошенников На днях в Сети появилось объявление о продаже загородного особняка Анастасии Волочковой.
WomanHit.ru вчера в 04:32
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

Матч ТВ вчера в 14:12
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