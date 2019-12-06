Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона
».
ЗакC.Ру12:28

Подробнее о событии

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости12:35

Обвиняемые по «московскому делу» Лесных, Мартинцов и Мыльников получили от условного срока до трех лет колонии

Медиазона12:27

Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

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В Мещанском суде Москвы задержали экс-фигуранта «дела 27 июля» Миняйло

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Бывшего фигуранта «московского дела» Миняйло задержали в суде

Коммерсантъ13:11

Алексея Миняйло задержали на суде за попытку поддержать осуждённых

News.ru13:16
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