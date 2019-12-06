Происшествия
КоммерсантъСуд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона».ЗакC.Ру12:28
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