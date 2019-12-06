с чего всё началось

Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года.

Фигурное катание Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.

Гаджеты «Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Общество Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.

Космос Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Энергетика Украина поставила условие России по газовым спорам Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.

Политика На Украине объявили о подготовке марша на Крым Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.

Футбол Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0 Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.

Единоборства Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.

Политика Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.