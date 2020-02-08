Происшествия
ТАСССемь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Здоровье
Медики назвали 5 продуктов с магнием, которые предотвратят инфаркт
Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Экономика
Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами
Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой вошел в Идлиб
Политика
СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы
В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Политика
В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Общество
Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России смогут самостоятельно выбрать свою национальность при переписи населения в текущем году.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал возлюбленной предложение во время телешоу
Предложение руки и сердца своей возлюбленной Надеждой Борисовой сделал Алексей Кравченко.
Общество
В Саратове школьникам во второй раз продлили карантин
Во всех школах Саратова продлен карантин. Дети не выйдут на занятия до 17 февраля включительно.
Музыка
Сергей Лазарев назвал пение костромички на втором канале фальшивым
Костромичка Ксения Мерганова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1», узнал KOSTROMA.TODAY.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств
Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Общество
МВД выявило регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
Регионы с самой высокой долей преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выявило МВД.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Происшествия
Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гаджеты
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Гаджеты
Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась
В Сети опубликовали цену на недорогой смартфон iPhone 9. Напомним, официальная премьера данного девайса состоится в марте, когда представители компании Apple озвучат сведения об аппарате.
Гаджеты
Вдвое мощнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. Монструозный графический ускоритель AMD получит 32 ГБ памяти
Источник говорит, что ускоритель Radeon Instinct MI100 будет основан именно на GPU Arcturus.
Общество
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина
Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.