Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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