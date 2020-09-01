Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
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Фигурант дела о фотографии генерала Власова на акции «Бессмертный полк» приговорен к 200 часам обязательных работ. Такое решение во вторник, 1 сентября, вынес Пермский краевой суд, передает телеканал РЕН ТВ.В источнике
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