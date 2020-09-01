Запуск навигационного спутника «Глонасс-К2» перенесли на 2021 год

Российский навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" будет запущен в 2021 году, а не в 2020 году, как планировалось ранее, в связи с необходимостью доработки бортовой аппаратуры.