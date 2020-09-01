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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Фигурант дела о фотографии генерала Власова на акции «Бессмертный полк» приговорен к 200 часам обязательных работ. Такое решение во вторник, 1 сентября, вынес Пермский краевой суд, передает телеканал РЕН ТВ.В источнике
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Новости Перми 59.ru

Пермяка осудили за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Новости Перми 59.ru06:42
РИА Новости

Вынесен приговор за публикацию фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

РИА Новости07:19
Рифей-Пермь

В Перми суд вынес приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Рифей-Пермь07:42
ЗакC.Ру

Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

ЗакC.Ру08:20
НТВ

«Шутника» из Перми приговорили к обязательным работам за фото Власова

НТВ07:08
Properm.ru

Пермяка просят отправить на исправительные работы за размещения портрета изменника Родины Власова

Properm.ruвчера в 04:14
Российская газета

Вычислили и накажут

Российская газета30 августа в 16:54

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
9

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное дело00:33
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«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
3

«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.
РБК спорт07:18