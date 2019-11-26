Происшествия
REGNUMВ Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
В отношении пенсионерки возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Заводский районный суд в Кемерове признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына
Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21
В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином
Газета Кемеровавчера в 23:15
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Политика
Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным
В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
Хоккей
Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Спорт
Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных
Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Армия и оружие
Союзники по НАТО утрачивают способность доверять друг другу
Во многом отсюда нынешняя неопределенность и растерянность в рядах союзников, которая проявляется в изоляционистской политике американцев, осторожном противодействии ЕС решениям, принимаемым США (бремя расходов на оборону в НАТО, иранская ядерная сделка, торговые споры, Парижское соглашение по климату и др.).
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Футбол
Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола
Рекомендации комитета по соответствию Всемирного допингового агентства (CRC WADA) не должны коснуться российского футбола, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
Футбол
Президент «Брешии» назвал Балотелли «чёрным»
Президент «Брешии» Массимо Челлино влип в громкий скандал, назвав нападающего клуба Марио Балотелли «чёрным».
Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве
ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Шоу-бизнес
«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой
Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Футбол
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре
Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным
Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Общество
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
Теннис
Сборная России поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса опубликовал новый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 14-ю строчку.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Происшествия
В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею
Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Здоровье