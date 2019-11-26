Происшествия

REGNUMREGNUMВ Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

В отношении пенсионерки возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Заводский районный суд в Кемерове признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
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79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина

Комсомольская правда - Кемерововчера в 23:05

В Кемерове 79-летняя пенсионерка занялась криминальным хобби

Сибдеповчера в 22:31

Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына

Московский комсомолец Кузбассвчера в 22:21

79-летняя кемеровчанка решила распродать героин мертвого сына-наркомана

VSE42.RUвчера в 22:03

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

ТАССвчера в 22:42

В Кемерове 79-летнюю пенсионерку отправили в колонию за торговлю героином

Газета Кемеровавчера в 23:15

Кемеровчанка преклонных лет занялась наркоторговлей

Avoka.doвчера в 23:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

Соловьев рассказал о поведении Зеленского в разговоре с Путиным

В ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вёл себя как завхоз, заявил телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:45
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Хоккей

Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 01:48
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Энергетика

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Известия вчера в 08:40
Спорт

Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 20:02
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

URA.Ru вчера в 22:08
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Армия и оружие

Союзники по НАТО утрачивают способность доверять друг другу

Во многом отсюда нынешняя неопределенность и растерянность в рядах союзников, которая проявляется в изоляционистской политике американцев, осторожном противодействии ЕС решениям, принимаемым США (бремя расходов на оборону в НАТО, иранская ядерная сделка, торговые споры, Парижское соглашение по климату и др.).
Независимая газета 24 ноября в 08:50
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Футбол

Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола

Рекомендации комитета по соответствию Всемирного допингового агентства (CRC WADA) не должны коснуться российского футбола, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
РИА Новости 02:51
Футбол

Президент «Брешии» назвал Балотелли «чёрным»

Президент «Брешии» Массимо Челлино влип в громкий скандал, назвав нападающего клуба Марио Балотелли «чёрным».
Metaratings 01:52
Политика

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Труд вчера в 07:41
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Наука

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 вчера в 02:25
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Bimru.ru вчера в 06:59
Общество

Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Pravda.Ru 02:07
Футбол

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
Bookmaker-ratings.ru 02:57
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Общество

В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Российская газета 02:22
Общество

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
РБК вчера в 21:50
Теннис

Сборная России поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса опубликовал новый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 14-ю строчку.
Sportbox.RU 01:51
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Политика

Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

Lenta.ru 01:55
Происшествия

В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:58
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Здоровье

Врач предупредил о вреде спорта для курильщиков

ФедералПресс 01:48
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