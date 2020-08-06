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REGNUM
REGNUM

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».В источнике
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Известия

Реальный урок: могут ли фигуранты дела «Нового величия» рассчитывать на УДО

Известиявчера в 15:42
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:31
Эхо Москвы

Все семь подсудимых по делу «Нового величия» признаны виновными в создании экстремистского сообщества

Эхо Москвы23:02
Новая газета

Магия величия. Суд назначил реальные сроки за виртуальное преступление. Как из ничего получился приговор по делу «Нового величия»

Новая газетавчера в 11:18
РИА Новости

Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

РИА Новостивчера в 10:05
Коммерсантъ

Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно

Коммерсантъвчера в 16:05
ТАСС

Суд приговорил фигурантов дела «Нового величия» к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

ТАССвчера в 10:32

Они настоящие?! Стилист показала, как одеваться девушкам с большой грудью, чтобы не выглядеть вульгарно

Топ-стилист Юлия Ушакова помогла нам разобраться со всеми нюансами и вместе с моделью Татьяной Степахиной показала, как выгодно подчеркнуть большую грудь и не выглядеть вульгарно и как умело скрыть большие объемы, чтобы пропорции тела не нарушились.
НГСвчера в 23:00

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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