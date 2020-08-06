Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».В источнике
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Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно
Коммерсантъвчера в 16:05